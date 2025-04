Sportitalia, Palmeri: "A questo punto, se il Napoli non vince lo Scudetto è un suicidio"

Il Napoli vince 1-0 a Monza con il gol di McTominay e appena 24 ore dopo l'Inter esce sconfitto al Dall'Ara contro il Bologna per il gol di Orsolini in extremis. Così, gli azzurri di Antonio Conte sono tornati in testa alla classifica, a pari punti con i nerazzurri: si preannuncia dunque un finale di campionato molto combattuto.

A commentare la corsa al titolo in Serie A è stato Tancredi Palmeri, giornalista Sportitalia, che sul suo profilo X scrive: "A questo punto, se il Napoli non vince lo scudetto è un suicidio. Il resto sono cazzate. Come scrissi qua 10 giorni fa, il calendario non mente, e infatti puntualmente". Poi ha aggiunto: "Che poi qua sono l’unico che ci credeva. Napoletani imparate anziché rompere l’anima a Conte, e anzi stendetevi a ringraziarlo che vi sta facendo un miracolo. Tifoseria di poca fede, come dice Conte: 'Se non vince il tifoso del Napoli diventa cattivo'. Napoli, punto e a capo".