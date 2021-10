"Sul rigore non c'è vantaggio" e Pistocchi esplode: "A casa, non conoscete le regole!"

Non finiscono le polemiche per l'episodio, che di fatto ha deciso Juventus-Roma, il giornalista Maurizio Pistocchi espode su Twitter, postando la regola del vantaggio: "Mourinho, testuale : 'Il 4° uomo mi ha detto che sul rigore non c’è il vantaggio' A casa. Questa gente deve andare a casa: si può sbagliare, ma non si può non conoscere il regolamento (regola 12)".

