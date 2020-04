Test vaccino in Africa, dopo Eto'o tuona Drogba: "Non siamo cavie!"

Anche Didier Drogba e Demba Ba si uniscono a Samuel Eto'o contro il dr. Jean-Paul Mira e il dr. Camille Locht, rispettivamente capo del reparto di rianimazione dell’ospedale Cochin e direttore della ricerca all’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale). I due discutevano sulla potenziale efficace contro Covid-19 del vaccino BCG, utilizzato contro la tubercolosi. In particolare, tra le possibilità avanzate vi è stata quella di effettuare dei test a tal riguardo in Africa. “Figli di p… - ha scritto Eto’o su Facebook - non siete altro che merde. L’Africa è il vostro territorio di gioco”.

Demba Ba gli ha fatto eco, postando il video incriminato e commentando: "Benvenuti in occidente, dove il bianco si crede talmente superiore che razzismo e debolezza diventano banalità. È tempo di rialzarci". Didier Drogba ha così commentato: "È inconcepibile continuare ad accettare ciò. L'Africa non è un laboratorio. Denuncio fortemente queste proposte gravi, razziste e sprezzanti! Aiutateci a salvare vite umane in Africa e fermare la diffusione di questo virus che destabilizza il mondo intero, invece di considerarci come cavie. È aberrante! I dirigenti africani hanno la responsabilità di proteggere le popolazioni da questi complotti abominevoli".