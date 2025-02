Tony Tammaro: "Per amore tuo, oggi sarò costretto a tifare quelli là. Che non accada mai più!"

Tony Tammaro, cantautore napoletano e grande tifoso del Napoli, ha postato un messaggio sul proprio profilo Facebook in vista della sfida di stasera tra Juventus e Inter.

Come ogni tifoso azzurro, l'artista partenopeo stasera spera in una grande prestazione della Juve e in una non vittoria dei nerazzurri, che consentirebbe al Napoli di restare primo in classifica: "Napoli, per amore tuo, oggi sarò costretto a tifare per quelli la. Che non accada mai più".