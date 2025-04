Tragedia sulla funivia del Monte Faito: il cordoglio della SSC Napoli

vedi letture

Giovedì Santo segnato da una drammatica tragedia nel cuore della zona stabiese, in provincia di Napoli. Un grave incidente ha coinvolto la funivia del Monte Faito, gestita dall’Ente Autonomo Volturno (Eav), che collega Castellammare di Stabia alla vetta del monte. Intorno alle 15, un cavo dell’impianto avrebbe ceduto causando lo stop improvviso del sistema e la successiva caduta di una delle cabine. Due le cabine coinvolte. Sorte tragica per quella a monte, precipitata in un dirupo: all’interno c’erano cinque persone. Al momento, il bollettino parla di tre persone morte sul colpo, una gravemente ferita e un’altra — il macchinista — ancora dispersa.

Con questo messaggio su X, la SSC Napoli ha voluto esprimere il suo cordoglio: “Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la tragedia occorsa sul Monte Faito, manifestando la più sentita vicinanza alle famiglie delle vittime coinvolte”.