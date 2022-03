"Tre rigori clamorosi non fischiati", Chiariello replica a Pistocchi: "Sbagli, su Bennacer non è penalty!"

Così Maurizio Pistocchi su Twitter dopo il clamoroso penalty non concesso al Torino contro l'Inter per il fatto di Ranocchia su Belotti.

"A furia di sentire i vari commentatori dire che “il rigore è una cosa seria” nelle ultime due giornate abbiamo visto almeno tre clamorosi falli da rigore non sanzionati. Basterebbe applicare il regolamento". Così Maurizio Pistocchi su Twitter dopo il clamoroso penalty non concesso al Torino contro l'Inter per il fatto di Ranocchia su Belotti.

A questo tweet ha risposto un altro giornalista, Umberto Chiariello: "Su Bennacer non è rigore, su Osimhen e Belotti tutta la vita". E subito la controreplica del collega ex Mediaset: "Su Bennacer è rigore e il movimento di Kalidou Koulibaly lo certifica : cerca di affrontarlo ma si ferma solo dopo il contatto".