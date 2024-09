Udinese, Lucca sui social gasato dalla vittoria: "Salutate la capolista"

L'Udinese ha conquistato una grande vittoria rimontando il Parma da 2-0 a 2-3: è il terzo successo (più un pareggio) in quattro giornate della squadra di Kosta Runjaic, che si è posizionata così in vetta alla classifica in solitaria. L'attaccante dei friulani Lorenzo Lucca, autore del gol del momentaneo 2-1, è apparso molto fomentato da questo traguardo tanto da scrivere sul suo profilo Instagram: "Salutate la capolista".