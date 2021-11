Ultima gara con la maglia dedicata a Maradona: con la Lazio Napoli in azzurro

Quella di stasera contro la Lazio sarà l'ultima di tre gare che il Napoli vive con la maglia dedicata a Diego Armando Maradona. Dopo aver mostrato quella blu scuro e quella bianca, stasera la formazione di Luciano Spalletti scenderà in campo con la Maradona shirt azzurra. Di seguito le immagini.

The limited edition Maradona Game shirt is out now!



🛒 Official Web Store SSC Napoli: https://t.co/XmWZkZzHdV

🛍 Brand Store Amazon: https://t.co/mB78ZQhJ4b

Official Store SSC Napoli: https://t.co/IwzVF4BxqG



#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/7mT4PYtNJb