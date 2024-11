Varriale: "Conte giustamente arrabbiato sui sofismi del VAR, oggi 2 topiche e non interviene"

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su X il duro sfogo di Conte sul VAR al termine di Inter-Napoli: "Giustamente arrabbiato Conte sui sofismi che si continuano a fare riguardo al VAR.

Uno strumento nato per correggere gli errori arbitrali e invece, parlando solo di oggi, non interviene su 2 topiche clamorose, il rigore concesso all'Inter e quello non dato all'Udinese. Perché?".