Varriale: "Kvara autentico fuoriclasse, al Psg è il più continuo del tridente"

vedi letture

Al Parco dei Principi, il Paris Saint-Germain rimonta la rete di Rogers in avvio per l'Aston Villa: prima Doué al 39esimo, poi l'eurogol di Kvaratskhelia e la rete di Nuno Mendes mandano il match sul 3-1. Così i parigini si portano in posizione di grande vantaggio per la qualificazione alle semifinali di Champions League.

A commentare il match è stato il giornalista Enrico Varriale, che sul suo profilo X esalta il gioco del PSG e si sofferma su un calciatore: "Il Paris Saint-Germain è la squadra più divertente d'Europa. Palla mossa sempre velocemente, pressing asfissiante, tre fenomeni davanti. Tra loro il più continuo è Kvaratskhelia che si conferma fuoriclasse autentico che sposta gli equilibri. Luis Enrique è riuscito a far dimenticare Mbappé".