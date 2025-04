Varriale: "La capolista se ne va! Vittoria della maturità senza correre rischi"

Il Napoli batte 2-0 il Torino al Maradona e torna ad essere capolista in solitaria. Il giornalista Enrico Varriale commenta così su X: "LA CAPOLISTA SE NE VA! +3 sull'Inter a 4 dal termine. Contro il Torino la vittoria della maturità, in totale controllo, senza mai correre rischi, firmata dall'immenso McTominay. Altri 2 gol,11 totali per lo scozzese,uno dei più clamorosi colpi di mercato di sempre in Serie A".