Varriale: "Meret MVP, Kvara-Lukaku micidiali. Conte è sulla strada giusta"

Il Napoli travolge il Cagliari in trasferta con un sonoro 4-0, a parlare del match è stato il giornalista Enrico Varriale, che sul suo profilo X scrive: "Terzo successo consecutivo e poker di gol per il Napoli. Avanti con l'ottimo Di Lorenzo, per un'ora è sofferenza contro l'ottimo Cagliari. Meret si erge a migliore in campo, poi Kvara e Lukaku confezionano il micidiale uno due che chiude la gara. Conte è sulla strada giusta".