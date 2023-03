Varriale: "Ottimismo su Osimhen, dovrebbe recuperare in tempo per l'andata di Champions"

Enrico Varriale, noto giornalista, tramite Twitter ha raccontato dell'ottimismo che filtra da Castel Volturno in merito ai tempi di recupero di Osimhen

TuttoNapoli.net

Enrico Varriale, noto giornalista, tramite Twitter ha raccontato dell'ottimismo che filtra da Castel Volturno in merito ai tempi di recupero di Victor Osimhen: "Filtra ottimismo su Osimhen. Dovrebbe poter recuperare dall'infortunio in tempo per giocare l'andata di Champions".