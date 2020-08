Vergogna sui social: "Speriamo che Lemar sia uno dei positivi". Kounde: "Siete dei farabutti"

La notizia della positivà al coronavirus di due giocatori dell'Atletico Madrid ha scosso il mondo del calcio ed è stata ovviamente argomento di discussione anche sui social. Qualche "tifoso", come al solito, ha esagerato con i commenti: c'è infatti chi si augura che tra i positivi ci sia anche Thomas Lemar, esterno francese dei colchoneros. In difesa del connazionale si è schierato Jules Koundé, difensore del Siviglia, che ha scritto su Twitter: "Leggo messaggi di gente che desidera che sia Thomas Lemar ad aver contratto il COVID ... Siete davvero dei farabutti, un po 'di rispetto. Stiamo parlando della vita umana, non è uno scherzo".