VIDEO - "Dove l'hai messa Chucky!", Lozano in allenamento segna da distanza siderale

E' un Hirving Lozano in grande spolvero quello visto in questi giorni in Messico. L'attaccante del Napoli, dopo la bellissima rete segnata contro Honduras nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, non smette di sorprendere con i suoi gol spettacolari. Infatti El Chucky, durante una partitina di allenamento con la Nazionale messicana, ha messo a segno una stupenda rete da un'incredibile distanza. Di seguito le immagini postate su Twitter dall'account del Messico, che scrive: "Dove l'hai messa Chucky! Ecco il gol vincente nella sfida di oggi, per gentile concessione di Lozano".