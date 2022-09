VIDEO - Follie inglesi a Via Marina: hoolingans aggrediscono passanti e fanno cadere motociclista

"Ieri, a tarda sera, dopo la pesante sconfitta dei reds alcuni teppisti inglesi hanno aggredito in via Marina i passanti, provocando la caduta di un motociclista"

Follie inglesi a Via Marina: hoolingans aggrediscono passanti e fanno cadere motociclista. La notizia arriva dall'inviato di Mediaset Carmine Martino, che su Twitter scrive: "Intemperanze hooligans a Napoli. Ieri, a tarda sera, dopo la pesante sconfitta dei reds alcuni teppisti inglesi hanno aggredito in via Marina i passanti, provocando la caduta di un motociclista". Questo il video pubblicato da Martino su Twitter.