VIDEO - Grosse risate di Alvino in diretta: apertura 'insolita' dopo l'eliminazione della Juve

Grosse risate per Carlo Alvino, giornalista, conduttore di Porompomperoperò, che questa mattina ha aperto in modo insolito la sua trasmissione. Tante risate, evidentemente, per l'eliminazione della Juventus dalla Champions. Alvino, ironizzando, ha spiegato che tutto era legato ai messaggi che stava ricevendo dai suoi ascoltatori. Ecco il video:

Oggi #Porompomperoperò è iniziato così... Qualcuno sa dirci perché? 🤪 pic.twitter.com/T29SCiN2dI — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) March 10, 2021