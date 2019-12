VIDEO - Hamsik portiere per un giorno, Dzemaili commenta: "Aspetta che vengo a tirare io"

Non capita tutti i giorni di vedere uno dei giocatori che ha fatto la storia del Napoli in un campo di calcetto mentre gioca con gli amici. E' accaduto a Marek Hamsik con un video che è diventato virale sulla rete, in cui l'ex capitano azzurro è ripreso in campo nelle vesti non di centrocampista ma di portiere. L'ex numero 17 appare a suo agio in questo nuovo ruolo tanto da attirare l'attenzione di un altro ex giocatore del Napoli Blerim Dzemaili che ha commentato sotto al video: "Aspetta che vengo a tirare io"