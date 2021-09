VIDEO - I calciatori dal valore più alto in FIFA 22: due azzurri in Top 10!

Si avvicina la data d'uscita di un videogioco cult per gli appassionati di calcio, FIFA 22, e EA Sports pian piano sta svelando i ratings dei vari calciatori, appuntamento imperdibile per gli amatori. Sono emersi i dieci calciatori dal rate più alto e in questa Top Ten ci sono anche due azzurri: Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, che avranno entrambi 86 di valore.

The top 10 rated Serie A players on FIFA 22 🌟 pic.twitter.com/R8F6pfkk9m — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 17, 2021