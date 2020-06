VIDEO - I tifosi urlano il suo nome, Gattuso li ferma e canta con loro: "Facciamo 'Un giorno all'improvviso'!"

Gioia incontenibile per tutti, dai tifosi a Rino Gattuso, passando anche per Cristiano Giuntoli. Prima di andar via in taxi, una volta arrivato in stazione, l'allenatore azzurro ha voluto salutare i tifosi, intenti ad urlare il suo nome. Rino li ha fermati e gli ha chiesto di cantare insieme, scegliendo anche la canzone giusta, come con un jukebox. "Cantiamo 'Un giorno all'improvviso'", dice Ringhio davanti alla folla festante, prima di lasciare la stazione e tornare nella sua dimora napoletana.