VIDEO - Il comico Iodice: “Presidè, veloce! Pure il parcheggiatore lì fuori è meglio di Garcia”

Peppe Iodice, noto comico napoletano, ha finto una telefonata con il presidente Aurelio De Aurentiis dopo la sconfitta con la Fiorentina.

Peppe Iodice, noto comico napoletano, ha finto una telefonata con il presidente Aurelio De Aurentiis dopo la sconfitta con la Fiorentina: "Presidente, stanotte non ho dormito, stavo col pensiero. Come vogliamo fare? Prima c'era qualche dubbio, ma ora non c'è proprio nessun dubbio. Questo Garcia di calcio non se ne intende, ieri buttava gente in campo e non lo sapeva neanche, a un certo punto ha chiamato anche Starace per entrare.

Presidè, lo so che ora devi pagarlo a vuoto, ma come vogliamo fare? Vogliamo fare un guaio ancora più grosso? Chi prendiamo prendiamo è meglio di Garcia. Il parcheggiatore che sta fuori allo stadio ne capisce più di Garcia, dice cose illuminanti, lui non avrebbe mai messo Raspadori al posto di Anguissa e non avrebbe mai tolto Osimhen. Presidè, non farti prendere dall'orgoglio e muoviti a cambiarlo perché il guaio è pesante. Bisogna farlo oggi presidente, prima che sia troppo tardi".