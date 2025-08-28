Ufficiale Sorteggio Champions, ecco le 8 rivali del Napoli: tutti gli incroci

vedi letture

S'è concluso il sorteggio Champions che vi abbiamo raccontato in tempo reale. Il Napoli dalla prima fascia Champions ha beccato il Chelsea ed il Manchester City. I blues faranno visita al Diego Armando Maradona mentre Kevin De Bruyne tornerà nella sua seconda casa, a Manchester, perché si giocherà all'Etihad la gara contro gli inglesi.

Dalla seconda fascia il Napoli ha pedcato due squadre di medio livello tra quelle presenti: il Benfica, a Lisbona, vincitrice degli spareggi contro il Fenerbahce di Mourinho ed al Maradona invece l'Eintracht Francoforte con tutti i problemi di ordine pubblico che ne conseguono. Dalla terza fascia invece il Napoli ha trovato lo Sporting Lisbona, al Maradona, ed andrà ad Eindhoven per sfidare il Psv: non una buona pesca, indubbiamente, considerando le altre squadre di basso livello nell'urna. Dall'utlima fascia, invece al Maradona arriverà il Qarabag mentre la trasferta sarà a Copenaghen. Successivamente verranno comunicate le date ed il calendario dettagliato.

Nel dettaglio tutte le avversarie, tra casa e trasferta

Fascia 1: in casa Chelsea, in trasferta Manchester City

Fascia 2: in casa Eintracht Francoforte, in trasferta Benfica

Fascia 3: in casa Sporting Lisbona, in trasferta PSV Eindhoven

Fascia 4: in casa Qarabag, in trasferta Copenhagen

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.