Palmeri: "Pure Hojlund e Elmas? Il campionato lo vincerà il Napoli di 10 punti"

Il Napoli è vicino a due colpi importanti di mercato. Ore decisive per Rasmus Hojlund: trovato l’accordo con il giocatore, restano da limare i dettagli con il Manchester United per consegnare a Conte la sua prima scelta dopo lo stop di Lukaku. In parallelo si lavora per chiudere per Eljif Elmas: con il Lipsia la trattativa è in fase avanzata per un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Su questo doppio colpo di mercato degli azzurri si è espresso Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, sul proprio account X: “Cioè il Napoli aggiunge pure Hojlund e Elmas e stiamo ancora a chiedere chi è il favorito per lo scudetto? Di 10 punti lo vince il campionato”.