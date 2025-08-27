Palmeri: "Pure Hojlund e Elmas? Il campionato lo vincerà il Napoli di 10 punti"
Il Napoli è vicino a due colpi importanti di mercato. Ore decisive per Rasmus Hojlund: trovato l’accordo con il giocatore, restano da limare i dettagli con il Manchester United per consegnare a Conte la sua prima scelta dopo lo stop di Lukaku. In parallelo si lavora per chiudere per Eljif Elmas: con il Lipsia la trattativa è in fase avanzata per un prestito oneroso con diritto di riscatto.
Su questo doppio colpo di mercato degli azzurri si è espresso Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, sul proprio account X: “Cioè il Napoli aggiunge pure Hojlund e Elmas e stiamo ancora a chiedere chi è il favorito per lo scudetto? Di 10 punti lo vince il campionato”.
Cioè il Napoli aggiunge pure Hojlund e Elmas e stiamo ancora a chiedere chi è il favorito per lo scudetto?— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 26, 2025
Di 10 punti lo vince il campionato
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro