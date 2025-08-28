Chi ti piacerebbe sfidare in Champions? Da Di Lorenzo a Lang: le risposte degli azzurri

Chi ti piacerebbe sfidare in Champions? Da Di Lorenzo a Lang: le risposte degli azzurriTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:40Dai social
di Pierpaolo Matrone

Oggi alle 18 ci saranno i sorteggi della 'League Phase' di Champions League. Il Napoli pescherà dunque le 8 avversarie della prima fase della competizione. In un video pubblicato dal club azzurro attraverso i propri canali social, alcuni calciatori azzurri si sono divertiti a scegliere una squadra che gli piacerebbe affrontare.

Di Lorenzo: "Tottenham"
Lucca: "Ajax e Real Madrid"
Politano: "Manchester City"
Anguissa: "Manchester City"
Neres: "Ajax"
Contini: "Real Madrid"
Juan Jesus: "Arsenal"
Lang: "PSV Eindhoven"
Beukema: "Ajax o PSV"