Nuova direzione artistica Maradona, Geolier chiarisce: "Decisioni prese dalla SSCNapoli"

vedi letture

Daniele 'Decibel' Bellini non è più lo speaker ufficiale del Napoli. Il club azzurro e Golden Boys, società di cui fa parte anche Geolier, annunciano una partnership per la gestione dell’intrattenimento allo Stadio Diego Armando Maradona. Il noto cantante rapper pubblica una 'storia' per chiarire la situazione e la sua posizione su Instagram: "Mi spiace leggere parole di odio nei miei confronti e nei confronti di Golden Boys per quanto riguarda la volontà del Napoli Calcio di sollevare Decibel Bellini dall'incarico di speaker.

Quello che è stato proposto a Golden Boys, non a me personalmente, è di gestire la direzione artistica del matchday per la stagione appena iniziata, incarico che la società ha accolto con grande piacere vista la mia grande amicizia con tutta la squadra e le collaborazioni di questi anni. Le decisioni prese nei giorni scorsi dal Napoli Calcio nulla hanno a che vedere con me e chi lavora insieme a me".

