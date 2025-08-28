Varriale: "Sorteggio accettabile per il Napoli, due abbordabili e per la 4ª fascia è andata di lusso"
Il Napoli di Antonio Conte ha da poco saputo quali avversarie affronterà nel girone unico di Champions League. Dalla prima fascia i campioni d'Italia hanno pescato Chelsea e Manchester City, per la seconda fascia Benfica ed Eintracht Francoforte, per la terza fascia Sporting Lisbona e Psv Eindhoven, ed infine per la quarta fascia Qarabag e Copenaghen.
Il giornalista Enrico Varriale commenta così sul proprio account X: "Sorteggio accettabile per il Napoli. Chelsea e City sono fortissime ma le 2 portoghesi, Psv e Francoforte sono abbordabili e la quarta fascia è andata di lusso. Obbiettivo16 punti che lo scorso anno garantirono l'arrivo tra le prime 8. Difficile ma non impossibile".
Sorteggio accettabile per @sscnapoli.Chelsea e City sono fortissime ma le 2 portoghesi, Psv e Francoforte sono abbordabili e la quarta fascia è andata di lusso. Obbiettivo 16 punti che lo scorso anno garantirono l'arrivo tra le prime 8. Difficile ma non impossibile. #UCLdraw— enrico varriale (@realvarriale) August 28, 2025
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
