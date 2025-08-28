Il nuovo speaker Timo Suarez: “Servirà il supporto di tutti, ma ce la metterò tutta”

di Pierpaolo Matrone

"Mai avuta così tanta ansia da prestazione". Così Timo Suarez, il nuovo speaker del Maradona per le partita del Napoli, tramite Instagram: "Arrivata l'ufficialità. Avrò bisogno del supporto di tutti. Con tutta l'umiltà di questo mondo dico GRAZIE! Non sarà facile per me, Decibel è un fratello, abbiamo condiviso tanto. Ma giuro che ce la metterò tutta".

Questo il comunicato della SSC Napoli: "SSC Napoli e Golden Boys annunciano una partnership per la gestione dell’intrattenimento allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione di tutte le gare casalinghe del Club. Grazie a questo accordo, Golden Boys curerà insieme al Club la direzione artistica del matchday azzurro: dal dj set all’organizzazione del palinsesto musicale completo.

Golden Boys è la società dei fratelli Gaetano (CEO) ed Emanuele Palumbo (in arte Geolier), creata proprio per sviluppare progetti nel settore musicale e nel mondo degli eventi. L’artista napoletano ha già collaborato con il Club alla colonna sonora del film “Sarò con te” ed è stato tra i protagonisti delle feste scudetto del 2023 e del 2025. Il primo appuntamento della stagione è in programma sabato 30 agosto in occasione della gara interna contro il Cagliari: in consolle ci sarà il dj resident Enrico Maria, mentre lo speaker sarà Timo Suarez. Nel corso dell’anno si alterneranno numerosi ospiti e artisti, chiamati ad animare il pre-partita del Maradona.

La SSC Napoli coglie l’occasione per ringraziare Daniele Decibel Bellini, che ha contribuito a raccontare momenti iconici della storia del Club".