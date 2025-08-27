Video

Cena a Marechiaro per Conte: il mister si ferma coi tifosi per scattare selfie

Oggi alle 12:40Dai social
di Arturo Minervini

Antonio Conte a cena sul lungomare di Napoli. Il tecnico nella serata di martedì si è concesso un'uscita nella spelndide cornice di Marechiaro, senza sottrarsi all'amore dei tifosi con cui si è fermato per scattare diverse foto.

