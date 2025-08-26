Pistocchi: "Inter, debutto di qualità. Quest'anno sarà ancora testa a testa con il Napoli"
Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato sul suo account X la prestazione dell'Inter a San Siro contro il Torino. Le sue parole: "Debutta con un 5-0 a spese di un povero Toro la vecchia / nuova Inter di Chivu: vecchia perché la disposizione e i concetti di gioco sono gli stessi di Inzaghi, nuova perché Barella fa - bene - il cc e da mezzala destra debutta - bene - Susic.
Segnano Bastoni ( di testa ) Thuram ( doppietta, destro incrociato e colpo di testa) Lautaro e anche Bonny. Un debutto di qualità, che dimostra che anche quest’anno i nerazzurri lotteranno testa a testa con il Napoli per lo Scudetto. Il Torino invece non è mai in partita, fragile in tutti i reparti e in confusione: per Baroni c’è moltissimo da fare, ma la tifoseria, che ha perso ormai ogni speranza, avrà pazienza?".
Debutta con un 5:0 a spese di un povero #Toro la vecchia / nuova #Inter di #Chivu : vecchia perché la disposizione e i concetti di gioco sono gli stessi di #Inzaghi, nuova perché #Barella fa - bene- il cc e da mezzala destra debutta- bene- #Susic. Segnano #Bastoni ( di testa )… pic.twitter.com/0vQ8pkgYUh— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) August 25, 2025
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro