Pistocchi: "Inter, debutto di qualità. Quest'anno sarà ancora testa a testa con il Napoli"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato sul suo account X la prestazione dell'Inter a San Siro contro il Torino. Le sue parole: "Debutta con un 5-0 a spese di un povero Toro la vecchia / nuova Inter di Chivu: vecchia perché la disposizione e i concetti di gioco sono gli stessi di Inzaghi, nuova perché Barella fa - bene - il cc e da mezzala destra debutta - bene - Susic.

Segnano Bastoni ( di testa ) Thuram ( doppietta, destro incrociato e colpo di testa) Lautaro e anche Bonny. Un debutto di qualità, che dimostra che anche quest’anno i nerazzurri lotteranno testa a testa con il Napoli per lo Scudetto. Il Torino invece non è mai in partita, fragile in tutti i reparti e in confusione: per Baroni c’è moltissimo da fare, ma la tifoseria, che ha perso ormai ogni speranza, avrà pazienza?".