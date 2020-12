VIDEO - Incidente in allenamento: Rrahmani e Mertens scherzano su un colpo subito

Il Napoli s'è allenato stamattina a Castel Volturno dopo la vittoria di Crotone e il clima è a dir poco disteso all'interno dello spogliatoio. Lo conferma anche il video pubblicato da Amir Rrahmani, uno che non ha ancora esordito in azzurro, sulle sue Instagram Stories, in cui il kosovaro inquadra se stesso e Dries Mertens dopo una botta subita in allenamento. Di seguito le immagini.