"Coronavirus a Napoli, c’è chi approfitta delle strade libere per l’emergenza: corsa clandestina di moto a Scampia". Questa la denuncia lanciata via social dal consigliere comunca Francesco Borrelli, che ha postato un video che ritrae alcune persone sfidarsi in motocicletta tra le strade deserte della periferia. Ecco il video.