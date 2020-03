VIDEO - Insigne ai tifosi: "Mi raccomando, state a casa! Combattiamo insieme il Coronavirus"

"Ragazzi, mi raccomando, stiamo a casa. Non usciamo, così tutti insieme combattiamo il Coronavirus", ripetendolo poi anche in dialetto per chiarire il concetto. Con questo messaggio Lorenzo Insigne si è mobilitato nella campagna di sensibilizzazione per il Decreto governativo 'Resto a casa'. Il capitano azzurro si è rivolto ai suoi followers tramite gli account social per consigliare a tutti di non uscire di casa. Di seguito il video.