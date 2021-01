VIDEO - Koulibaly alla UEFA: "Vorrei invitare un razzista a stare due giorni con me per mostrargli chi sono..."

Alcuni dei nomi più importanti del calcio, presente e passato, dibattono sul razzismo. E' questo il contenuto di 'Outraged', il documentario prodotto dalla UEFA per la campagna di sensibilizzazione contro il razzismo. Tra questi c'è anche Kalidou Koulibaly, sempre in prima linea nella lotta contro questa piaga: "Credo che il razzismo sia uno dei maggiori flagelli del calcio oggigiorno. Siamo tutti uguali in campo, veniamo tutti da uno scenario differente. Mi piacerebbe invitare un razzista a stare uno o due giorni con me per mostrargli chi sono veramente e quali problemi ha con le persone come me, perché io dal canto mio non ho problemi con nessuno".

"Racism is one of the biggest scourges of today's football."@kkoulibaly26 knows what it is like to suffer racist abuse. It is a problem football cannot ignore.



🎬 Top stars come together in 𝗢𝗨𝗧𝗥𝗔𝗚𝗘𝗗 to tackle discrimination head-on.