VIDEO - L'appello social di Llorente: "La partita è difficile, siamo tutti determinanti!"

La Ssc Napoli continua la campagna social di sensibilizzazione per convincere le persone a restare in casa il più possibile, mossa essenziale nella lotta al Coronavirus. Stavolta è stato Fernando Llorente a farsi portavoce del club azzurro su Twitter: "Ciao a tutti! Stiamo giocando una partita molto difficile dove tutti siamo giocatori determinanti. Restiamo in casa ed in questo modo aiuteremo dottori, infermieri, forze dell'ordine, e tutti quelli che stanno lottando per conquistare la vittoria. Giochiamo tutti la nostra parte, uniti ed insieme ce la faremo!".

Facciamo tutti la nostra parte.

Uniti, ce la faremo! 🇪🇸 pic.twitter.com/a9QFYOOp4P — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 2, 2020