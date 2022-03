VIDEO - Lavori a Castel Volturno dopo l'irruzione di ieri: escluse piste intimidatorie

Nella giornata di ieri un uomo ha fatto irruzione a Castel Volturno, sfondando il cancello d'ingresso con l'auto, provocando attimi di terrore.

Nella giornata di ieri un uomo ha fatto irruzione a Castel Volturno, sfondando il cancello d'ingresso con l'auto, provocando attimi di terrore. Il giorno dopo viene raccontato, anche tramite un video, dal giornalista di Sportitalia Manuel Parlato: "Si lavora sodo per riparare il cancello sfondato dal folle. Escluse piste intimidatorie dagli inquirenti. L’uomo era in evidente stato confusionale. Era andato prima in hotel, poi è sceso nuovamente ed a bordo dell’auto ha sfondato il cancello, per poi attraversare il primo campo ed anche il secondo. Fortuna che i calciatori non erano in campo".