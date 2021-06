VIDEO - Lobotka, niente vacanze: si sta già allenando per conquistare Spalletti

Niente vacanze per Stanislav Lobotka: dopo l'eliminazione dagli Europei con la sua Slovacchia, il centrocampista azzurro si allena per essere pronto per il ritiro di Dimaro e conquistare Luciano Spalletti, che valuterà l'organico in toto. L'ex Celta Vigo, reduce da una stagione con poco spazio, ha mostrato sui social i suoi allenamenti.