VIDEO - Musica e balli in strada a Pozzuoli: esplode la polemica sul web

Dopo la sfuriata del Sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliola, che aveva duramente condannato il video di propri concittadini ripresi a ballare in strada in una sorta di festa 'trash' che aveva fatto il giro del web, arrivano nuove intemperanze dalla cittadina puteolana. In queste ore sui vari social è stato diffuso un nuovo video che ritrae diverse persone ballare e cantare in strada, senza alcun rispetto dei divieti imposti per l'emergenza Coronavirus. Ecco il video.