VIDEO - Senza l'uomo il mare di Napoli torna a luccicare: le immagini di Via Caracciolo sono virali

Un mare cristallino come non mai, un colpo d'occhio a dir poco suggestivo se immerso nelle altre mille bellezze di Napoli. Stamattina la città s'è svegliata così, con le acque cristalline come non si vedeva da molto tempo. Senza rifiuti, senza cartacce. Delle acque, quelle del Golfo, perfette anche per la balneazione, come testimonia anche il bollettino Arpac (Agenzia Regionale per l'Ambiente) della Regione Campania di fine marzo: bollino azzurro per quasi tutta la costa del capoluogo partenopea. Senza l'uomo, diminuisce l'inquinamento. Uno dei pochi effetti benefici di quest'emergenza Coronavirus. Di seguito un video della situazione del mare di oggi a Via Caracciolo tratto da Twitter.

Napoli 2 Aprile 2020. Senza smog pic.twitter.com/TcQap2xLdt — Valerix (@ValNap1926) April 2, 2020