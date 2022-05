VIDEO - "Toronto era un quarto d'ora prima", Siani show con Insigne per scelta location

L'attore comico napoletano è salito sul palco e con grande simpatia ha ironizzato sulla distanza della location scelta dal capitano

"Per questo posto bellissimo...Toronto era un quarto d'ora prima. Al navigatore è venuto l'affanno per indicarmelo. Fratè ti stai già allenando" le parole ironiche di Alessandro Siani alla festa di Lorenzo Insigne a Somma Vesuviano. L'attore comico napoletano è salito sul palco e con grande simpatia ha ironizzato sulla distanza della location scelta dal capitano azzurro per la serata dedicata al suo addio al Napoli. Ecco il video: