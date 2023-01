VIDEO - Trevisani contro lo juventino Zampini: “Penalizzano sempre la Juve? Si vede che fa delle cose…”

Il giornalista e telecronista Mediaset, durante la trasmissione 'Pressing', ha risposto al collega di fede juventina.

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riccardo Trevisani contro Massimo Zampini. Il giornalista e telecronista Mediaset, durante la trasmissione 'Pressing', ha risposto al collega di fede juventina che sosteneva che in Italia si penalizza sempre la Juventus: "Che vuol dire il complotto? Ma che vuol dire che i giudici ce l'hanno con la Juve? Zampini dice che c'è un modo di fare italiano che prevede di penalizzare soltanto la Juventus. Si vede che la Juventus qualcosa ha fatto, non è che sono tutti impazziti. In tre episodi negli ultimi vent'anni c'è di mezzo sempre la Juventus, non è tollerabile sentir dire che ce l'hanno tutti con la Juventus".