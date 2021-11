VIDEO - Vergogna a Genova, coro tifosi Roma: "Vesuvio erutta, tutta Napoli distrutta!"

Il Napoli non era in campo, si giocava Genoa-Roma, ma domenica sera al Ferraris i tifosi giallorossi ci hanno tenuto ad intonare un coro becero, di cui già in passato si erano resi protagonisti. "Vesuvio erutta, tutta Napoli distrutta", sulle note di 'Freed from desire', è un coro che sui social è divenuto virale. Di seguito le immagini.

Donne, uomini, ragazzi. Tutti a cantare «Il mio sogno esaudirò: Vesuvio erutta, tutta Napoli distrutta». Un intero settore, non pochi casi isolati (con buona pace dei tantissimi tifosi perbene della Roma)… pic.twitter.com/MeFha86OXD — Gianluca Abate (@Aba_Tweet) November 24, 2021