Zaniolo: "Per tutti i gufi che speravano qualcosa di grosso... ci vediamo tra 3 settimane"

"Per tutti i gufi che speravano qualcosa di grosso... ci vediamo tra tre settimane" è il messaggio via Instagram Story di Nicolò Zaniolo, poche ore dopo l'infortunio rimediato contro la Cremonese. Il trequartista a seguito di un contrasto di gioco con Lochoshvili si è procurato la lussazione della spalla. Si è temuto il peggio ma per fortuna non sarà necessario l'intervento chirurgico. Preso di mira sui social il giocatore ha deciso di replicare così.