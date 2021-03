Zielinski eguaglia se stesso: sesto gol stagionale in A per il polacco

Piotr Zielinski ha eguagliato la sua miglior stagione in termini realizzativi in Serie A: sei gol, come nel 2018/19. A riportare la statistica riguardante il centrocampista del Napoli, è l'account Twitter di Opta Paolo.

