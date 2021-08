Zielinski entusiasta del ritorno in patria: "Atmosfera top!"

Piotr Zielinski è tornato in patria per distupare l'amichevole contro il Wisla Cracovia. Il centrocampista del Napoli ha risentito dei pochi allenamenti disputati e non si è messo in luce davanti ai suoi 15mila compatrioti. Comunque l'emozione per il polacco è stata tanta, come lui stesso commenta su Instagram: "Stadio Miejski im. Henryka Reymana: atmosfera top!"