Ziliani alla Gazzetta: "Anni in silenzio e tifosi impreparati alla condanna! Quei trofei sono refurtiva!"

Attraverso il suo profilo twitter, il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha commentato la Gazzetta dello Sport di oggi: "Scusa Gazzetta, invece di fare questi titoli ipocriti perchè hai passato anni a stare zitta sulle malefatte dei dirigenti juventini che erano sotto gli occhi di tutti? Avresti almeno informato i tifosi, che invece hai portato senza preparazione a questo frontale (e non è finita)

La diseducazione. All’indomani della prima (ce ne saranno altre) condanna della Juventus per i suoi illeciti comportamenti, riaffermare i 19 trofei vinti come se fossero un fiore all’occhiello e non la refurtiva da nascondere con vergogna".