Ziliani attacca: "Plusvalenze farlocche e bilanci truccati. Per non morire, uccidono il calcio!"

Tutti contro la nascita della SuperLega, quantomeno i club non coinvolti. Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano ha detto la sua sulla Superlega attraverso Twitter: "La sola verità. Hanno fatto pazzie economiche da arresto immediato. Hanno ingrassato i procuratori. Hanno architettato plusvalenze farlocche e truccato bilanci per anni. Hanno dato stipendi inauditi a emerite schiappe. Erano alla canna del gas. Per non morire, uccidono il calcio".

LA SOLA VERITÀ

