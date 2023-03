Ziliani consiglia il Napoli: "In caso di partenza di Osimhen prendi questo ragazzo: è il top"

"Sarebbe bellissimo se Osimhen e Kvara restassero anche l’anno prossimo".

Rasmus Højlund, attaccante dell'Atalanta, sarebbe per Paolo Ziliani il sotituto ideale di Victor Osimhen. Il giornalista scrive su Twitter: "Sarebbe bellissimo se Osimhen e Kvara restassero anche l’anno prossimo. Ma se per Osimhen arrivasse (ed è possibile) un’offerta da 130-140 milioni impossibile da rifiutare, portare a Napoli il ragazzo qui sotto non sarebbe male. Età, ingaggio, margini di miglioramento: il top".