Ziliani dopo il -15: “Nulla in confronto ai danni fatti alla Serie A, ora riassegnate i 9 Scudetti!”

© foto di www.imagephotoagency.it

Lunghissimo post su Twitter di Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, sulle pesantissime decisioni della Corte Federale d'Appello nei confronti della Juventus per il caso plusvalenze: “La prima cosa da dire è che la stangata data alla Juventus con i 15 punti di penalizzazione è niente rispetto alla stangata che la Juventus ha dato al calcio italiano, che dal 2010 ad oggi è stato avvelenato e falsato dai comportamenti sleali del club in ogni campo.

L’ho scritto e lo ribadisco: i 9 scudetti consecutivi vinti dalla Juve dal 2012 al 2020 sono spazzatura. Sono stati conquistati nei modi che ora abbiamo scoperto, bilanci truccati, inganni di ogni tipo e club amici disposti a tutto pur di favorire il club di Agnelli.

E insomma, so che non accadrà ma il mondo dello sport dovrebbe fare come fecero al Tour de France davanti alla truffa continuata di Lance Armstrong: cancellare i 9 titoli e lasciare un lungo buco nero. E se si decidesse di premiare i secondi, tanto meglio per lo sport.

La miglior notizia, forse più ancora dei 15 punti di penalizzazione inflitti al club (ne arriveranno molti altri), sono i 2 anni di inibizione ad Agnelli (e Arrivabene) e 2 anni e mezzo a Paratici. Essendone in arrivo altri, significano radiazione dal calcio.

Come ho già detto, se nel processo plusvalenze la posizione della Juventus era precipitata grazie ai riscontri dell’inchiesta Prisma, nel prossimo processo “manovre stipendi” il club andrà incontro a un massacro. Ci sono poi altri filoni: questo vuol dire serie B o C.