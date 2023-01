Ziliani: “I 9 scudetti vinti dalla Juve sono da revocare”. Quattro andrebbero al Napoli

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, si è così espresso su Twitter sul caso plusvalenze Juventus nel giorno della richiesta dei 9 punti di penalizzazione:

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, si è così espresso su Twitter sul caso plusvalenze Juventus nel giorno della richiesta dei 9 punti di penalizzazione: “Ribadisco: in un Paese serio, in un calcio serio i 9 scudetti vinti dalla Juventus dal 2012 al 2020 dovrebbero fare la fine dei 7 Tour di Armstrong, sparire dall'Albo d'Oro. In uno sport che premia ed educa alla lealtà sportiva, dovrebbero essere riassegnati così”.