Ziliani: "Inter-Napoli, ora chi ha più interesse a firmare per lo spareggio?"

vedi letture

Il Napoli vince 1-0 a Monza con il gol di McTominay e appena 24 ore dopo l'Inter esce sconfitto al Dall'Ara contro il Bologna per il gol di Orsolini in extremis. Così, gli azzurri di Antonio Conte sono tornati in testa alla classifica, a pari punti con i nerazzurri: si preannuncia dunque un finale di campionato molto combattuto.

A commentare la corsa al titolo in Serie A è stato il giornalista Paolo Ziliani, che sul suo profilo X scrive: "Inter e Napoli a pari punti a 5 giornate dalla fine: chi ha più interesse a firmare affinché lo scudetto si decida allo spareggio? Come tre anni fa, quando a goderne fu il Milan, il Bologna-Inter 1-0 di ieri rischia di passare alla storia come lo sliding doors che nel finale di stagione ha mutato gli scenari e ha deciso le sorti del campionato 2024-25. Dopo il Milan sarà stavolta il Napoli ad approfittarne?

Prima di ieri, con l’Inter potenzialmente avanti di 3 punti, galvanizzati dall’approdo alle semifinali di Champions e dopo aver visto la scadente (sia pur vittoriosa) partita del Napoli sul campo dell’ultima in classifica, ben pochi tifosi nerazzurri avrebbero detto: firmo per lo spareggio. Firma che invece molti tifosi del Napoli avrebbero apposto ad occhi chiusi. E invece - il calcio è bello proprio per questo - un gol segnato all’ultimo minuto di gioco, quello di Orsolini, ha completamente mutato, per non dire stravolto, lo scenario della lotta al titolo. Adesso Inter e Napoli sono a pari punti e da una parte c’è l’Inter che com’era facile prevedere sta cominciando a pagare lo scotto, uno scotto altissimo, al pesantissimo (per livello di sfide) e massacrante (per quantità di impegni) calendario".